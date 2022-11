Iva Zanicchi | la malattia del marito nascosta da tante risate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 novembre 2022) L’ultimo ballo di ieri sera a Ballando con le Stelle Ival’ha dedicato a suo, Fausto Pinna, al suo Pippi, svelando unacontro cui combattono insieme. Ildi Ivaha un tumore, anzi più di uno, la canlo racconta tutto di un fiato. Gli avevano dato tre mersi di vita ma insieme stanno facendo di tutto per andare avanti. Ivache racconta barzellette, che si diverte, che tira fuori una parolaccia dopo l’altra ma che resta in silenzio e con gli occhi lucidi dopo avere danzato Almeno tu nell’universo. Pippi è il nomignolo che anni fa ha scelto lui per lui nonosi suoi 114 chili: “Era immenso, adesso purtroppo è 75 chili per lama lui è contento perché si mette i vestiti di ...