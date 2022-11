Italia | Mancini | “Abbiamo sofferto | ottimi nel secondo tempo”

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo la sconfitta per 2-0 subita dalla Nazionale in amichevole con l’Austria, Robertoha commentato ai microfoni di Rai Sport la prestazione della squadra. AustriaAustria-, l’analisi di“Primodovevamo fare gol in quell’occasione. Poi loro ci hanno messo in difficoltà,commesso molti errori tecnici, loro ci aggredivano. Primocosì così,bene. Peccato aver chiuso con una sconfitta. 3-4-3? Non è andato benissimo,avuto difficoltà a tenere la squadra corta. Mentre nelho visto un’ottima squadra, nonfatto gol, siamo stati un po’ sfortunati.“

Austria -2 - 0,fa largo ai giovani e sperimenta . Le pagelle dell': Chiesa è un fattore . L'a Vienna, le altre in Qatar. In Qatar sono cominciati i Mondiali, inaugurati ...Commenta per primo Il ct dell', Robertoha parlato a Rai Sport al termine dell'amichevole persa 2 - 0 contro l'Austria. APPROCCIO - 'Nel secondo tempo siamo stati noi. Nel primo tempo abbiamo avuto la prima palla ...(Adnkronos) - L'Italia di Roberto Mancini esce sconfitta 2-0 a Vienna contro l'Austria nella seconda amichevole settimanale che ha visto in campo due escluse dal Mondiale 2022 in Qatar, al via proprio ...