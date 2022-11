Italia | Cannavaro non ha dubbi | attacco durissimo alla nazionale

O adesso o non vincerà mai" Fabioha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, in vista dell'inizio di Qatar 2022. Di seguito le sue parole.- "È un Mondiale amaro, triste, senza ......di ritrovarsi a casa per vedere la partita dell'. Il mio ricordo da piccolo è Zoff che alza la Coppa del mondo a Madrid, dopo la vittoria in finale con la Germania Ovest", ha detto. ...Germania, anno di grazia 2006. Cannavaro è capitano e simbolo, anima e cuore dell’ultima Italia campione del mondo. C’erano le sue mani, contro il cielo di Berlino, quando la coppa d’oro brillò. «È un ...Cannavaro non si sbilancia, Ulivieri dice Senegal, Guidolin affascinato dal Brasile, Lucarelli aspetta il Belgio ...