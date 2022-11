Italia-Austria si gioca il giorno dell’inizio dei Mondiali Sapete il perché?

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 20 novembre 2022) Oggi inizia il Mondiale ma non per l’come ben sappiamo, che però dovrà scendere in campo lo stesso. Per una strana coincidenza, l’di Roberto Mancini sarà in campo contro l’. In un’amichevole che definire inutile sarebbe pure riduttivo. Tutti, oggi, si chiedono il motivo. EccosioggiNel pomeriggiono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di-Moldavia, spazio a diverse seconde linee Zanetton e Vialli fondano una nuova società inProbabili formazioni Repubblica Ceca-, Europeo Under 21 Baggio: frecciata a Sacchi, ...