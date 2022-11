Calciomercato.com

La morte di Paolo Mantovani nel 1994, allora presidente della Samp, segna il passaggio all'. 'Gli anni anni all'sono stati fantastici, abbiamo vinto solo una coppa Uefa, ma moralmente ...Da Paul Pogba (zero minuti finora) al miglior Federico Chiesa (solo 3 spezzoni contro Psg,, ... Meunier, Karsdorp, Odriozola, maal rientro anticipato di Cambiaso), Allegri riprenderà la ... Inter, occhio alla Premier: c'è concorrenza per Thuram I nerazzurri decidono di non lasciar andare Milan Skriniar, troppo importante per il gioco di Inzaghi e per gli equilibri della squadra ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...