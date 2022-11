Insultata dopo la morte della madre? Selvaggia Lucarelli | la replica è pazzesca

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) L'odio non si ferma neppure davanti al dolore per unache muore. Nel mirino, infatti, ci è finita, che ha perso all'alba di sabato la. Maha scelto di essere presente a Ballando con le Stelle, la trasmissione che anima. E per questa scelta - sua, in ogni caso legittima e che nessuno deve permettersi di mettere in discussione - è finita nel mirino dei soliti idioti. Non vale neppure la pena dar conto delle volgarità, le offese e le bassezze rivolte dagli haters alla. Ciò che conta, al contrario, è la risposta di, piovuta sempre su Twitter: "Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina", ha cinguettato con tagliente ...