Infortunio Benzema | dalla Francia | salterà tutti i Mondiali in Qatar!

(Di domenica 20 novembre 2022), inassicurano: il Pallone d’Orol’intera competizione. Le ultime sull’attaccante Karimin Qatar a causa di una lesione alla coscia sinistra che lo sta tormentando da qualche tempo. Lo assicura Le Parisien, che sottolinea come l’attaccante abbia svolto solo una parte della seduta odierna dei Galetti. E così la competizione si appresta a perdere un altro grande protagonista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Avevo avuto solo un gravein Nazionale. Per me, è stato difficile capire il perché. Cosa ... Ma Karim () ha segnato tutti i gol importanti e Thibaut (Courtois) ha fermato tutto. Era l'...si sottoporrà ora a visite ed esami per verificare l'entità dell'. Se dovesse essere grave, Deschamps potrebbe anche decidere di sostituirlo nella lista dei convocati . Avrebbe ...AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Secondo quanto riportato da Le Parisien, gli esami svolti da Karim Benzema hanno evidenziato uno strappo muscolare alla coscia sinistra. Dunque, se fossero confermate queste ...Benzema si è infortunato nell'allenamento odierno della Francia: secondo Le Parisien, l'attaccante del Real Madrid salta i Mondiali Qatar 2022 ...