Infantino paladino della cancel culture con il suo discorso

(Di domenica 20 novembre 2022) Giannigià dal cognome si capisce che deve essere una persona strana. Nato in Svizzera da genitori italiani possiede la doppia nazionalità. Da giocatore di calcio in Svizzera fu una grande schiappa ma poi si laureò in Legge e divenne nel 2016 il nono PresidenteFifa, cioè il massimo livello calcistico mondiale. Da allora di stranezze ne ha fatte tante, ma la più grande si riscontra nelelargito l’altro ieri per l’inaugurazione dei mondiali di calcio a Doha, capitale del Qatar. Segui su affaritaliani.it

Tra l'altro sfugge ad che proprio i 'gay' -dice che si sentiva uno di loro - in Qatar non abbiano grandi prospettive se non l'impalazione coatta o similari. Gianni Infantino, il bullo a capo della Fifa paladino della cancel culture Nel suo ultimo discorso la perla della cancel culture: "Prima di dare lezioni morali, gli europei chiedano scusa per 3mila anni" ...