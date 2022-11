Infantino | 7 5 miliardi incassati dalla Fifa | “Uno in più di quanto preventivato”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Gianniha dato il benvenuto quest’oggi in Qatar, ai leader delle federazioni affiliate del Mondiale, che rappresentano tutte e sei le Confederazioni, per l’Executive Summit 2022 della Federazione internazionale. Il Presidente dellaha rivelato che, nonostante la pandemia le entrate a fine anno si stimano intorno ai 7,5di dollari, oltre un miliardo in più rispetto aprevisto. “In pratica avremo un risultato netto previsto di 1 miliardo di dollari, che poi potremo investire nel calcio da subito, a partire da adesso e per il prossimo ciclo per far crescere ancora di più il movimento in tutto il mondo. Vorrei semplicemente congratularmi con tutti voi perché questi risultati sono il frutto del lavoro che state facendo”, ha dichiarato. SportFace.