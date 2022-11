Incidenti | Mattarella | “Troppe vittime | sofferenza inaccettabile”

Leggi su italiasera

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – “L’elevato numero di persone che perdono la vita o che rimangono gravemente ferite sulle nostre strade costituisce unasociale. Ledel traffico stradale sono un prezzo che la comunità non può tollerare. In questa Giornata mi unisco nel ricordo dellee dei feriti ed esprimo vicinanza ai loro familiari. Se si considerano le vite stroncate e le lesioni gravi riportate da ciclisti, pedoni, anziani, disabili, utenti vulnerabili della strada, emerge con chiarezza quanto sia prioritario rafforzare la sicurezza nella mobilità. Sono intollerabili inoltre i dati relativi alledicon età inferiore ai diciotto anni”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata ...