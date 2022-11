Il Volley Bergamo vince ancora | 3-1 al Vallefoglia | è il terzo successo consecutivo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 novembre 2022). La settimana perfetta del1991 si chiude in bellezza: dopo ilinterno con Busto Arsizio di domenica e lo 0-3 rifilato a Perugia a domicilio, le ragazze di coach Micoli fanno tre su tre stendendo 3-1 la Megaboxal Pala Intred. Quartostagionale a fronte di quattro sconfitte e classifica che continua a far sorridere Gennari e compagne, stabilmente in zona playoff. Tante emozioni prima del fischio d’inizio: l’abbraccio all’indimenticata campionessa rossoblù Maja Poljak, al Pala Intred per tifare, e il minuto di silenzio per ricordare Isabel Barroso Salgado la giocatrice brasiliana che vestì la maglia delnella stagione 1994-1995, scomparsa all’età di 62 anni. Si ...