Il Volley Bergamo non si ferma | terza vittoria consecutiva | 3-1 al Vallefoglia

... al Pala Intred per tifare, e il minuto di silenzio per ricordare Isabel Barroso Salgado la giocatrice brasiliana che vestì la maglia delnella stagione 1994 - 1995, scomparsa ...La Verorincorre e arriva numerose volte a un solo punto di distanza dalle avversarie, che ... Successi in rimonta persu Vallefoglia (20 - 25, 25 - 22, 25 - 21, 25 - 21) e per Scandicci ...Tra le squadre che hanno fatto molto bene in questo turno bisogna ricordare il Bergamo che è arrivato alla terza vittoria consecutiva. Nella sfida dell’ottavo turno di Serie A1 è riuscita a vincere in ...La Sir Safety vince lo scontro in vetta con Trento, l'Imoco travolge Milano. Rinviato il match della Lube Civitanova ...