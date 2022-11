Il vero jolly sul gas? Riaprire l’offshore italiano La zampata di Nicolazzi

Leggi su formiche

(Di domenica 20 novembre 2022) Oltre le trivelle in Adriatico, che recuscitano permessi del passato, se si volesse scommettere davsulsarebbe utilealla prospezione sismica. Lo dice a Formiche.net Massimo, esperto manager con alle spalle una solida esperienza nel settore degli idrocarburi, (Eni e Lukoil), Senior Advisor Programma Sicurezza energetica Ispi. Le trivelle in Adriatico sono una mossa strategica per l’Italia? Dobbiamo intenderci su che cosa dice la norma: resuscita cinque permessi esplorativi e due concessioni di produzione che erano state messe temporaneamente in sonno, ma non consente di operare al di fuori di queste aree che sono dei titoli minerari preesistenti. Nella relazione di accompagnamento si parla, in realtà, di un target di nuova produzione di ...