Il trasformismo di Letizia Moratti | dalla Rai alla Lombardia

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilcome significato politico lo si incontra nello scontro tra Montagnardi e Girondini nell’Assemblea parlamentare scaturitaRivoluzione francese. In Italia trova cittadinanza nel gergo politico a partire dal 1882 quando il governo di Agostino Depretis si adoperò perrgare la maggioranza parlamentare con l’ingresso di rappresentanti della Destra. Il 24 marzo del 1900 Gabriele D’Annunzio attraversava l’emiciclo di Montecitorio abbandonando i banchi della Destra Storica, nelle cui liste era stato eletto nel 1887, al grido di là i morti vado verso la vita, per poi sedere tra quelli dell’Estrema Sinistra.? No! Un moto di ribellione, verso la politica parlamentare della Destra, di un uomo che sarà interventista, futurista, legionario a capo dell’impresa di Fiume, ...

Affaritaliani.it

IldiMoratti: un'esperienza fallimentare Ilcome significato politico lo si incontra nello scontro tra Montagnardi e Girondini nell'Assemblea parlamentare scaturita ...... la rassicurante sicurezza garantita da sonanti sconfitte Sostenere la candidatura di... quella del "" " il termine, presto divenuto massimamente deprecatorio risale a quando, anni ... Il trasformismo di Letizia Brichetto detta Moratti, un trentennale fallimento Dall’insipienza come presidente Rai dal 1994 al 96, la si ricorda solo per alcune lottizzazioni, a Ministro dell’Istruzione per 5 anni ...Il Pd con Letizia Moratti per tornare a vincere” Un semplice ... E qui è interessante il vecchio trasformismo, quello che tanto detestavano i nostri padri costituenti, l’incubo dei padri della ...