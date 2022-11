Il sogno di una vera battaglia climatica si è spento di nuovo Scrive D’Angelis

Leggi su formiche

(Di domenica 20 novembre 2022) Se “i sogni muoiono all’alba”, all’alba africana di Sharm el Sheikh, l’assemblea plenaria della ventisettesima Conferenza delle parti dell’Onu sui cambiamenti climatici dopo aver velocemente sostituito, alle quattro del mattino, il bivacco notturno in sala su poltrone o per terra, tra pochi e rassegnati applausi e zero sorrisi, ha dichiarato svanito ildi uno start allaglobale per riuscire a frenare il conto alla rovescia dello scenario più estremo che proietta deep impact molto più gravi su popolazioni ed ecosistemi. Il documento finale, continuamente rimaneggiato dopo un extra che ha allungato di due giorni la chiusura, ha capitolato sull’obiettivo numero uno, e cioè le azioni per la mitigazione del riscaldamento globale entro un aumento di 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali, chiudendo il summit ...