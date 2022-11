Il Qatar si presenta male al mondo anche in campo | Valencia lancia l’Ecuador | comoda vittoria

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Iniziano i Mondiali, lo fanno nel peggiore dei modi per il, che dopo essersi fatto conoscere in questi anni al grande pubblico per la sistematica violazione dei diritti umani, per i lavoratori morti nella costruzione degli stadi – cattedrali nel deserto a Doha, per accuse di corruzione a quant’altro, falliscela prova del, una volta iniziata la rassegna e lasciato spazio al calcio giocato, e perde in malo modo, non tanto nel risultato, quanto per quel che si è visto, contronella sfida inaugurale dei Mondiali d’inverno. E’ dominio in lungo e in largo per i sudamericani, che propongono un calcio organizzato e intenso, ma soprattutto che approfittano al meglio di unche non può essere questo.perché, ha vinto la Coppa d’Asia battendo tra le altre ...