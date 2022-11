Il mondo rovesciato della Fifa

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 novembre 2022) Alla vigiliapartita inaugurale dei Mondiali di calcio, il presidenteInfantino, per difendere sé stesso dalle critiche ha scelto di andare all'attacco finendo per affondare in una palude di improbabili verità storiche fino al paradossale rovesciamentorealtà per cui l'Europa dovrebbe prendere lezioni di diritti umani dal regime qatariota, dove per inciso la sharia è la principale fonte legislativa. Secondo l'Infantino-pensiero («Oggi mi sento arabo, gay e migrante»), per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi tremila anni dovremmo scusarci per i prossimi tremila prima di dare lezioni morali agli altri. E poi «noi in Europa chiudiamo le frontiere, creiamo stranieri illegali», mentre per i lavoratori stranieri il Qatar viene descritto come una sorta di Eden in cui «ognuno è benvenuto di ...