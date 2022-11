Il marxista al di là degli steccati di destra e sinistra

Leggi su panorama

(Di domenica 20 novembre 2022) Costanzo Preve è stato un pensatore sempre in dissenso con le «mode» ideologiche della. Ha criticato le storture del politicamente corretto e del femminismo, ha rifiutato l’omologazione liberale che esalta il capitalismo americano come modello unico. I suoi libri oggi sono attualissimi. «Quanto ho detto sarà sembrato ad alcuni razionale, ad altri sgradevole, bigotto e reazionario. E tuttavia, se si vuole gettare un sasso nello stagno, è impossibile impedire che si allarghino i cerchi nell’acqua». Così scriveva il filosofo Costanzo Preve (1943-2013) nel suo Manifesto filosofico del comunismo comunitario, un testo rovente che a breve arriverà in libreria grazie alla casa editrice Inscibboleth, da qualche tempo impegnata nella ripubblicazione di tutte le opere del pensatore piemontese (il primo volume, Il nemico principale, è già disponibile). In effetti, Preve ...