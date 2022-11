Il maestro Paolo Li Rosi e i suoi allievi in campo con Lola Ponce per il silenzio delle armi

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 20 novembre 2022) Un pezzo di Sicilia a Roma per la Partita della Pace Da Ronaldinho a Caniggia, da Ferrara a Buffon, da Zambrotta a Klose, Osvaldo, Burdisso, Di Natale, Legrottaglie. È lunga la listastelle del calcio mondiale che lunedì scorso, allo stadio Olimpico di Roma, hanno risposto «presente» all’appello di Papa Francesco per l’unione tra i popoli e il. Sport, musica e spettacolo per dire «no» alla guerra e lanciare un messaggio di fratellanza. Alla Partita della Pace, trasmessa in diretta su Rai 2, ha portato il cuore della Sicilia ilLi, autore degli arrangiamenti musicali e corali dell’emozionante interpretazione di «Va, pensiero» – celebre coro tratto dal Nabucco di Giuseppe Verdi – che...