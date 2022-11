Il killer di Roma | ' Ricordo solo la prima casa | ho vagato 2 giorni sporco di sangue'

- Giandavide De Pau, il 51enne romano è stato arrestato ieri dopo 7 ore di interrogatorio perchè sospettato dei 3 omicidi di giovedì a. Ha problemi psichiatrici e fa uso di stupefacenti. Nel suo passato possibili legami con la criminalità organizzata romana e il clan camorristico dei SeneseLeggi anche > Serialprostitute a, la confessione del sospettato: 'Ero in casa delle cinesi, poi il blackout e tanto sangue' Preoccupante Il capogruppo della Lega, nella nota, dichiara: '...Presunto killer di Prati, si terrà all'inizio della prossima settimana, non prima di martedì, l'udienza di convalida del fermo per Giandavide De Pau, il cinquantunenne ...Giandavide De Pau ha un passato legato al clan camorrista guidato da Michele Senese, detto ‘o pazzo. Nelle immagini girate dai Ros si vede l’uomo insieme al boss e a Massimo Carminati. Giandavide De P ...