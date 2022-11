Il fidanzato di Saman dopo il ritrovamento dei resti umani a Novellara | Spero solo che sia lei per poterle dire addio

La Repubblica

'La sogno, so che è morta' - Adesso il giovane rivedesoltanto nei suoi sogni ricorrenti 'in una stanza mentre chiede aiuto'. In lacrime racconta: 'Sino a due mesi fa speravo chefosse ...... Saqib Ayub che oggi ha 23 anni e vive in un posto imprecisato del Nord Italia, sotto protezione delle forze dell'ordine, era ildiAbbas . I due si erano conosicuti su nell'agosto ... Saman Abbas, tre mesi prima di sparire scrisse al fidanzato: "Ecco chi mi farà del male" Il ragazzo confessa in lacrime di aver capito che la giovane pakistana era stata uccisa, dopo aver letto delle intercettazioni del padre che rivendicava l'omicidio della figlia "per onore" ...Dopo l'arresto del padre in Pakistan, il caso di Saman Abbas ha vissuto un'ulteriore svolta. Sabato 19 novembre sono stati ritrovati resti umani a pochi metri dall'azienda agricola ...