Il drago di ghiaccio | il romanzo di George R R Martin diventerà un film animato

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilbreve diR.R., Ildipresto undella Warner Bros Animation. L’autore ha creato un mondo bellissimo con i suoi libri che hanno preso vita prima in Game of Thrones, poi con House of then e a breve anche con la serie spin-off su Jon Snow. In una recente intervista con Penguin Random House, mentre promuoveva il suo nuovo libro L’ascesa del. Una storia illustrata della dinastia Targaryen,ha rivelato il prossimo progetto che verrà adattato sul grande schermo. “Alcuni di voi sapranno che occasionalmente ho scritto altri libri che non facevano parte di Westeros o di quella storia. E uno di questi, che ho scritto nel lontano ...

Everyeye Cinema

47) Cetitan (, liv. 47) Altaria (/Volante con Tera Tipo, liv. 48). Avrete a disposizione diversi Tipi con cui sfruttare le debolezze della squadra di Grusha: Pokémon Lotta, ...Il nuovo progetto si intitola Ildi, in lingua originale The Ice Dragon , ed è un film d'animazione acquisito da Warner Bros Animation. A raccontarlo è stato lo scrittore durante un'... Il drago di ghiaccio, George Martin annuncia il film: è legato a Game of Thrones George R.R. Martin dopo l'incredibile successo raggiunto con Game of Thrones prima e House of the Dragon dopo ha annunciato che presto arriverà un nuovo film animato: si intitola Il drago di ghiaccio, ...George R.R. Martin dopo l'incredibile successo raggiunto con Game of Thrones prima e House of the Dragon dopo ha annunciato che presto arriverà un nuovo film animato tratto dal suo romanzo del 1978 Il ...