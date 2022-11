Il Barcellona ha deciso | Kessie non si tocca

TUTTO mercato WEB

...a, poi Istanbul, forse Tel Aviv: "L'idea è portarlo su scala mondiale e poi farne una fondazione". Nel frattempo ha fatto il grande passo: "Per la prima volta, non ho un lavoro: ho...Per questi Mondiali hadi condurre una diretta social ogni giorno per avvicinare i tifosi ... Busquets guiderà il centrocampo come ha fatto per ilper tanti anni. È stato incoronato ... Barcellona, Depay ai titoli di coda. Il club ha deciso, a gennaio l'olandese sarà ceduto In casa Barcellona andrà presto risolta la grana legata al futuro di Memphis Depay. La via di 'fuga' dal Barcellona ...“Alle tante decine di migliaia cittadini di Barcellona e dei numerosi comuni dell’hinterland è vietato ammalarsi o avere un problema sanitario acuto che potrebbe richiedere l’assistenza del pronto soc ...