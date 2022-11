I resti di Saman rinvenuti a Novellara | lo zio Danish avrebbe indicato il punto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 novembre 2022) Non ci sarebbero dubbi sul fatto che il cadavere ritrovato nel casolare, a poche centinaia di metri dalla casa in cui la famiglia Abbas, viveva, siano di. Secondo le ultime notizie, però, ci vorrà del tempo prima di avere la conferma definitiva. Bisognerà infatti attendere l’incidente probatorio e poi l’esame del dna. Nel frattempo si rincorrono le indiscrezioni. I Carabinieri infatti sarebbero andati a colpo sicuro nel casolare, non per una nuova ricerca casuale. Le voci sono tante ma si tende a escludere che sia stato il padre di, dal Pakistan, dopo il suo arresto, a fornire le giuste coordinate per far ritrovare idella 18enne. Secondo quanto riferisce Gianmarco Menga, l’inviato di Quarto Grado che sta seguendo sul posto gli aggiornamenti del caso, sarebbe stato lo zio di, ...