I nuovi eroi della Coppa del Mondo

(Di domenica 20 novembre 2022) Una volta domandai al leggendario telecronista britannico Martin Tyler di spiegarmi che cosa trasforma un calciatore in un eroe internazionale. Tyler, la voce inglese del gioco, rispose all’istante. «Il calcio», disse, «è un gioco semplice in cui ogni giocatore quando entra in possessopalla ha tre opzioni tra cui scegliere. Passo la palla, dribblo o tiro?». Dopo una pausa teatrale ha continuato. «I grandi calciatori riescono a prendere le decisioni giuste più volte di quanto facciano quelli semplicemente bravi». Per confermare la teoria di Tyler non esiste un palcoscenico di maggiore prestigioso dei Mondiali, la cui edizione 2022 inizierà il 20 novembre. Si tratta del torneo sportivo di maggior successo al, giocato in diretta con un pubblico totale stimato attorno ai cinque miliardi di persone. Una prova in cui la pressione è altissima e ...