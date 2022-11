I costi della politica senza freni | gli italiani chiedono maggiore decoro

(Di domenica 20 novembre 2022) Non si finisce mai di imparare. In questo articolo Affar.it pone l’accento suidel Parlamento Italiano. Si evince che: nonostante la riduzione dei parlamentari inostra Istituzione sono rimasti uguali. Come hanno fatto? Con una semplice firma hanno aumentato “le entrate dei gruppi parlamentari”, con la benedizione dell’ex Presidente “finedeiprivilegi (?)” dott. Roberto Fico. Domanda: è vero che ci state prendendo per i fondelli? Voglio ricordarVi che il finanziamento pubblico ai partiti è stato abolito con il d.l. 47/2013 e convertito con la L. 13/2014 sotto l’egida del Governo Letta. Segui su affar.it

