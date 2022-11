Hockey ghiaccio | ICE League 2022 | Bolzano cade contro Vienna | seconda sconfitta consecutiva per la capolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Arriva lapernel Campionato ICE-2023 disu. Le Foxes infatti hanno dovuto cedere il passo nella giornata odierna a, passata fuori casa per 3-5. La squadra italiana, ancora al comando della classifica, ha cominciato nel migliore dei modi la disputa siglando l’1-0 con Halmo dopo soli 30 secondi. Ma la risposta degli austriaci arriva praticamente subito, complice il goal del pareggio di Bauer (4:31). Nella ripresa gli ospiti saliranno quindi in cattedra, trovando il vantaggio con Bradley (3:18) e allungando con Rotter (12:19).però non si scompone e, da una situazione di power-play, accorcia le distanze con Frattin (18:21). Dopo un inizio ...

