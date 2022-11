Hockey ghiaccio | Alps League 2022 | l’Unterland vince ancora! Sorride Gherdeina | cade Vipiteno

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022)guida ancora la classifica del Campionato-2023 disu. La squadra Italiana si è resa protagonista di una grande partita battendo nel derby interno Renon con il punteggio di 3-4. Un match deciso soltanto ai supplementari quello delle due squadre, con i Cavaliers abili a portarsi in vantaggio sul 3-1, salvo poi subire la rimonta nel terzo periodo grazie a una super doppietta di Kostner, una in inferiorità, l’altra su penalty. All’extra time sarà Wieser a trovare il goal vittoria, consentendo ai suoi compagni di festeggiare l’ennesimo successo consecutivo in attesa della risposta di Jesenice. Bene anche, abile a regolare in casa il Salzburg 2 per 5-2 conducendo una gara positiva dall’inizio alla fine. ...