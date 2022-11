(Di domenica 20 novembre 2022) Ilcon glidi64-71, sfida valevole per la settima giornata del campionato diA1di. Le vu nere sanno solo vincere e sbancano la BLM Group Arena restando in vetta alla classifica da sole ed a punteggio pieno.parte male e, quando prova a reagire nell’ultima frazione, è troppo tardi. Sugli scudi Mannion e Cordinier, migliori realizzatori della squadra di coach Scariolo. Di seguito ilcon le azioni più significative ed i momenti più importanti della partita. CRONACA E TABELLINO SportFace.

SPORTFACE.IT

Al 70' occasionissima per ilcon Varrone che dopo una bella discesa sulla destra impegna con un tiro Bettineschi , superlativa a neutralizzare in corner. Al 74' è nuovamente ilcon ...Al 70' occasionissima per ilcon Varrone che dopo una bella discesa sulla destra impegna con un tiro Bettineschi , superlativa a neutralizzare in corner. Al 74' è nuovamente ilcon ... Highlights Trento-Virtus Bologna 64-71: Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO) VIDEO - Gli highlights di Karlovarsko-Trentino, match valevole per la Champions League 2022/2023 di volley maschile ...Le immagini della bellissima partita del Franchi Firenze è storia, di nuovo. Dopo il 2016, quando proprio all’Artemio Franchi l’Italia conquistò la prima vittoria contro il Sudafrica, a 6 anni di dist ...