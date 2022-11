Guerra Russia-Ucraina | bombe sulla centrale di Zaporizhzhia L’Aiea | “State giocando con il fuoco” Zelensky | da febbraio 4 700 missili russi contro di noi

(Di domenica 20 novembre 2022) L’agenzia atomica: «Stop ai raid». Blackout in tutto il Paese.intende aumentare i battaglioni a Sud ed Est. L’esercito di Kiev potrebbe arrivare in Crimea entro la fine di quest’anno. Papa: «Carestia di pace»

...in Ucraina. Esercitazioni su larga scala in vista per la Flotta russa del Mar Baltico basata a Kaliningrad. Ad annunciarlo è il portavoce della marina di Mosca. Zelensky ha detto che la...'Laha utilizzato più di 4.700 missili in 270 giorni di'. Centinaia delle nostre città sono state semplicemente bruciate. Migliaia di persone sono morte. Centinaia di migliaia sono state ...tra cui 17 prigionieri di guerra russi. Fino a dodici dei 60 accusati sono stati formalmente incriminati. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del ...(Adnkronos) - "La Russia ha utilizzato più di 4.700 missili in 270 giorni di guerra". Centinaia delle nostre città sono state semplicemente bruciate. Migliaia di persone sono morte. Centinaia di ...