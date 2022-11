“Grazie al personale che mi ha curata Dobbiamo essere fieri dell’ospedale Papa Giovanni”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 novembre 2022) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Mariig Valenti, che ringrazia per le cure ricevute all’ospedale, dov’è stata ricoverata 8 giorni per una brutta influenza. Ho 48 anni e sono affetta da Spondiloartrite Anchilosante da quasi 38anni. Sono stata ricoverata a Bergamo Al, nel reparto di Medicina di Urgenza, per una bruttissima influenza (sono immunodepressa). Sento il “dovere” nonché il “piacere” di lasciare un messaggio a tutte le infermiere, le Os, e ilsia delle pulizie che della mensa, per l’immensa generosità, la dedizione, la gentilezza, e l’educazione dimostrati in questi 8 giorni di ricovero. Faccio un plauso sia alla capo sala, che al capo reparto, che conducono una squadra affiata che pratica un lavoro difficile e stressante, con turni ...