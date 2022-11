Goodhairday | il favoloso caso della chioma generatrice di sogni per sempre di Jennifer Lopez

Leggi su vanityfair

(Di domenica 20 novembre 2022) Sfogliamo il suo Instagram e non facciamo che sospirare. Anzi, in verità non facciamo altro che sospirare davanti alle sue acconciature e tagli fa-vo-lo-si dalla fine degli anni ‘90. Perché sì, è un quarto di secolo che J.Lo ci ammalia con i suoi capelli. Irraggiungibili, splendenti, impeccabili. Cavoli, proprio divini. Come lei