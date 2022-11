Gli ambientalisti “attaccano” i dipinti nei Musei | il piano di difesa del Ministero

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma – “I continui attacchi e oltraggi che sempre più spesso avvengono a danno del nostro patrimonio artistico e culturale impongono di ripensare e rinforzare i livelli di protezione a loro presidio”. Lo dichiara in una nota ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, secondo cui “la violenza insensata e gratuita che prende di mira i quadri, le installazioni, le opere e le strutture dei nostrie gallerie spinge a prendere immediati provvedimenti, a partire dalla copertura con il vetro di tutti i”. “Considerato l’ingente patrimonio da proteggere, di conseguenza l’intervento rappresenterà un costo notevole per le casse dele dell’intera nazione e che, purtroppo, non potrà che prevedere un aumento del costo del biglietto d’ingresso – fa sapere Sangiuliano – Anche questa volta, l’oltraggio di pochi violenti rischia ...

