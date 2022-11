GIOVEDÌ DI DOPPIO LAVORO

(Di domenica 20 novembre 2022) Perugia, 17 novembre 2022 – Prosegue comunque ildel gruppo biancorosso in questa settimana di pausa del campionato di Serie B. Una giornata che ha visto una doppia seduta dial mattino e nel pomeriggio. Assenti Struna, Dell’Orco, Beghetto, Curado e Matos (le loro condizioni sono nel bollettino medico pubblicato in precedenza). Venerdì mattina è in programma un’unica seduta, ore 11, a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.acperugiacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

A.C. Perugia Calcio

