Giornata dell’infanzia | Meloni | “Bambini e ragazzi sono la priorità”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 20 novembre 2022) ROMA – “Il Governo intende istituire un gruppo di lavoro con tutti i Ministeri e le Istituzioni competenti per stilare un piano d’azione operativo e concreto. Dare nuova centralità aie aiè una: una sfida epocale, che intendiamo portare avanti perché il futuro della nostra Nazione dipende dalla capacità di rispondere ai bisogni delle giovani generazioni”. Così la presidente del Consiglio Giorgiain occasione dellamondiale dei dirittie dell’adolescenza. “Una ricorrenza estremamente importante, che intendiamo celebrare confermando l’impegno a 360 gradi del Governo per garantire ae adolescenti il godimento di quei diritti sanciti dalla Convenzione Onu e che spesso vengono negati o non assicurati come ...