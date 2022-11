Gino e Lina Scuccia | chi sono i genitori di suor Cristina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 novembre 2022), è legatissima alla sua famiglia e in particolar modo ai suoi. In una recente intervista, rilasciata un po’ di tempo fa ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’, la donna ha parlato delle sue origini e di quelle dei suoi familiari: “Ci siamo trasferiti in una catapecchia e ho dovuto fare tanti lavoretti per mantenere me e i miei, anche aiutare coi mattoni mio padre a mettere in piedi la casa. Il Signore mi aveva voltato le spalle e io misentita abbandonata. E allora il mio Dio divenne il canto. Come mi distraevo? Posso dire che sognavo solo di andare a Roma a fare un musical. Insomma, non ne volevo più sapere della fede, anche se cantavo ai ...