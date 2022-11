Gialappa’s Band Mondiali 2022 | come seguirli in diretta streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 20 novembre 2022) GIALAPPAS’. Lacommenterà il Campionato del mondo di calcio che si terrà per la prima volta in versione invernale da domenica 20 novembre a domenica 17 dicembrevivere la competizione in Qatar in allegria e divertimento. DOVE VEDERE IGialappas’: continua la tradizione Quella di seguire le partite died Europei è una tradizione ormai consolidata da moltissimi anni. Infatti i più “vecchiotti” ricorderanno ancora le emozioni delle partite americane aidel 94, la maledizione dei calci di rigore con la colonna sonora di C’Era Una Volta In America di Sergio Leone o la straordinaria vittoria del 2006 ...