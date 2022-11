Ghanim Al - Muftah dialoga con Morgan Freeman alla cerimonia dei Mondiali | ecco chi è

Vent'anni, è nato con una rara malattia: la Caudal Regression Syndrome. Impegnato nel sociale, è stato scelto dall'Onu come relatore ...alè anche impegnato nel sociale. L'Onu lo ha scelto come relatore ufficiale, e fanno capo a lui diverse fondazioni che lavorano a sostegno di chi è affetto da malattie rare, Gharissa ...La cerimonia di inaugurazione del Mondiale vuole spazzare via le polemiche e punta sull'inclusione con il premio Oscar e il giovane affetto da una sindrome rara, divenuto simbolo di riscatto in Qatar ...Vent'anni, è nato con una rara malattia: la Caudal Regression Syndrome. Impegnato nel sociale, è stato scelto dall'Onu come relatore ufficiale ...