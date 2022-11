Gf Vip | Oriana e Antonino vogliono chiudersi in bagno con un altro gieffino | Il video

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 20 novembre 2022) Durante il Gf Vip,vorrebberoina tre, insieme a un. Forte preoccupazione e panico all’interno della Casa del Gf Vip poiché il Covid non lascia tregua, continuando a mietere ‘vittime’. Infatti, stando ad uncomunicato ufficiale da parte della produzione anche Wilma Goich sarebbe risultata positiva ma si rassicura che: “la concorrente è in buone condizioni e ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile“. Al fine di sdrammatizzare la pesante situazione, si riporti un commento social che descriverebbe lo status attuale: “vincerà l’edizione l’ultimo che rimarrà immune“, ricordando che già precedentemente sono stati accertati quattro casi: Patrizia, Attilio, Charlie e Luca ...