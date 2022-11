GF Vip 7 | lite Oriana-Antonino | la venezuelana gelosa di Giaele

(Di domenica 20 novembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, giorno dopo giorno traSpinalbese eMarzoli cresce la passione ma anche la gelosia da parte della modella, che proprio non sopporta che quello che ormai reputa “il suo uomo” dia ancora confidenza aDe Donà, la ragazza con cui flirtava prima che lei si allontanasse perché sposata e prima che la stessaentrasse nella Casa di Cinecittà. GF Vip 7, il triangolo Giale-fa infuriare laE così nella notteMarzoli ha fatto una nuova scenata di gelosia aSpinalbese, che invece di infilarsi a letto con lei è rimasto in soggiorno a giocare e stuzzicareDe Donà. “Bravo, bravo, che bravo! Hijo de p**a” ha tuonato la ...

