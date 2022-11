Germania | Kehrer | «Siamo arrivati in Qatar prima per abituarci al clima»

(Di domenica 20 novembre 2022) Il difensore dellaha parlato ai canali ufficiali tedeschi in vista dell’esordio ai Mondiali contro il Giappone Thilo, difensore tedesco del West Ham, ha presentato così l’avventura ai Mondiali in, rivelando i piani della: LE PAROLE “Ieri ciallenati due volte,di tutto abbiamo provato le tipologie di gioco e poi i contenuti tattici.qui per actarci, anche perché le condizioni qui sono uguali per tutte le squadre”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

