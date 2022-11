Frattesi | “Ritorno alla Roma? Ce la farò” | poi la rivelazione sulla trattativa saltata in estate

(Di domenica 20 novembre 2022) Un legame noto quello da sempre presente tra Davidee la. Un rapporto che sembrava essersi consolidato ulteriormente in, lasciando pensare a un grandedell’attuale centrocampista del Sassuolo tra i giallorossi. Non era passato del resto molto tempo dal suo ingaggio, quando laha deciso di cederlo per Gregoire Defrel nel 2017. Un posto nel club capitolino cheaveva tanto sperato, ma per cui attende con ottimismo un possibile riscontro nella prossima. Nonostante la delusione per il mancatonellaè comunque tornato a farsi valere nel Sassuolo. Un grande protagonista, il classe ’99, a cui piace comunque ricordare quanto sia importante per lui il ...

Juve e Napoli 'Vi spiego'© LaPresseIl mercato, per, resta ovviamente sempre un pallino soprattutto dopo un'estate in cui sembrava tutto fatto per ilalla Roma prima che ...... dall'Argentina aldi Eriksen e non solo, oltre all'Italia che stasera gioca in amichevole ... 'Roma prima o poi arrivo', dice l'intervista esclusiva a Davide. E poi 'Il Napoli strega ...Davide Frattesi parla del futuro: "Qualcosa c’era anche l’e- state scorsa, le proposte non mancano. Ma io ho espresso una preferenza. La Roma è' tutto per me. Segnare ...Le big di Serie A continuano a seguire Frattesi: Juve, Roma e Napoli si sfidano ma il giocatore ha ribadito ufficialmente la sua scelta ...