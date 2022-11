Frattesi esclusivo | Sto bene al Sassuolo | ma coronerò il sogno Roma

invece piace sapere che la Roma non lo ha dimenticato. Tiago Pinto lo ha messo nel mirino l'estate scorsa e non ha cambiato obiettivo, dopo averlo definito "il miglior giocatore della ...... che nel late night si trasformerà in Players Only , un momentosolo tra ex giocatori con ... Con la rete contro l'Hellas Verona, Davideha già eguagliato in 11 presenze il suo score ...Ceduto nell’ambito dell’operazione Defrel, il centrocampista è stato vicinissimo al ritorno nella capitale durante l’ultima sessione di mercato. Superata la delusione è tornato grande protagonista ...Davide Frattesi parla del futuro: "Qualcosa c’era anche l’e- state scorsa, le proposte non mancano. Ma io ho espresso una preferenza. La Roma è' tutto per me. Segnare ...