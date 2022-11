Francia | Deschamps | «Il Mondiale senza Benzema non è un’apocalisse»

(Di domenica 20 novembre 2022) Didier, commissario tecnico della, ha parlato dell’indisponibilità die non solo Didier, ct della, ha concesso un’intervista a Telefoot in vista di Qatar 2022.OUT E VARANE – «non è l’apocalisse. Varane sarà disponibile per martedì. Non è l’apocalisse. Non è un piacere, avevamo già perso Nkunku. Abbiamo un obiettivo e il gruppo sa cosa ci aspetta. Abbiamo un gruppo di qualità, ho fiducia in loro. Faremo tutto il possibile in questa prima partita contro l’Australia. Karim non sarà sostituito». COSA E’ SUCCESSO – «Karim si era allenato bene e poi con un gesto quasi innocuo ha sentito un dolore muscolare e gli esami hanno emesso il verdetto: un infortunio troppo importante per la ...

