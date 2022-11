Francia | Benzema salterà il Mondiale in Qatar | lesione alla coscia sinistra per l’attaccante

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022)della, Karimil2022 inper via di un infortunio. Questo l’annuncio con un comunicato ufficiale della Federcalcio francese, che specifica come ci sia stata unaal retto femorale. La punta del Real Madrid dovrà stare fermo ai box per tre settimane, senza quindi nessuna possibilità di prendere parterassegna iridata di Doha. Tanto rammarico per il tecnico Didier Deschamps, che nel comunicato della Federcalcio francese afferma: “Sono estremamente triste per Karim che ha reso questa Coppa del Mondo un obiettivo importante. Nonostante questo nuovo colpo per la squadra francese, ho piena fiducia nel mio gruppo. Faremo di ...