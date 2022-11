Francia | Benzema salta i Mondiali è ufficiale

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 20 novembre 2022) Il neo Pallone d’Oro Karimsalterà iin Qatar che si apprestano ad iniziare. Non poteva esserci notizia peggiore per i transalpini che perdono il loro centravanti principe. Già c’erano state delle avvisaglie ma si pensava che tutto potesse tornare alla normalità, invecesarà fuori dal Mondiale. Bemzema dice addio al Mondiale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Real Madrid, rinnovo con i blancos ad un passo La Roma vola ai sedicesimi di Europa League, vince anche il Napoli Belgio-Finlandia streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI, Euro 2020 Dove vedere Cagliari-Atalanta, streaming gratis e diretta tv. SKY o DAZN? Inghilterra-Svizzera, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Sky Sport? ...