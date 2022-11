Formula 1 | addio Binotto | arriva l’ammissione che sciocca i tifosi Ferrari

... ma spesso non riceve il giusto credito dalla comunità della1. Il francese è un pilota ... ' Anche se dopo questo fine settimana è unalla squadra, penserò sempre ad Alpine con bei ricordi ...Abu Dhabi ha condensato queste emozioni in tre giorni: le lacrime di Sebastian Vettel, l'amaro di Mick Schumacher, la tristezza di Daniel Ricciardo. A portare un po' di sorrisi ci ha pensato la ...ABU DHABI - Sebastian Vettel ha parlato dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa della stagione e soprattutto della sua lunga carriera in Formula 1. Il pilota tedesco ha raccontato le emozioni v ...L'olandese della Red Bull domina l'ultimo appuntamento del campionato davanti al monegasco, che gestisce bene le gomme nella strategia a una sosta e ...