Formazioni ufficiali Qatar-Ecuador | Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Ledi, match inaugurale deidi. Ci siamo, è finalmente arrivato il momento del calcio giocato. Inizia la manifestazione iridata, e lo fa con i padroni di casa che sfideranno l’. Una sfida fondamentale, in un gruppo in cui Olanda e Senegal sono le favorite per il passaggio del turno. Bisognerà provare a conquistare a tutti i costi i tre punti quest’oggi. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17:00. Di seguito le scelte dei due commissari tecnici. Ledi: in attesa: in ...