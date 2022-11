Flat Tax a 85mila euro | ecco come funzionerà

Gli interventi da lui citati: "Fermare la Legge Fornero, avviare quota 41, alzare laalmeno agli 85mila per arrivare a 100mila, rottamare milioni di cartelle esattoriali - ha concluso il ...'Altro che 'pronti': sulla manovra di bilancio, a destra poche idee e confuse. Proposte che appaiono e scompaiono, comeincrementale e condono dei capitali all'estero. Indecisione su dossier cruciali come previdenza e cuneo fiscale. Proposte di tasse ideologiche e controproducenti per Amazon e i negozi della ...Il governo in legge di bilancio punta ad alzare la soglia ma introduce una tagliola anti evasione a 100mila euro ...Non solo Amazon Tax: dibattito e fibrillazioni in vista della manovra che sta prendendo forma per il consiglio dei ministri di domani, lunedì 21 novembre.