Festa dell’Albero | a Piana degli Albanesi piantati quasi un centinaio di alberi

(Di domenica 20 novembre 2022) Ieri, in occasione della, presso l’area demaniale contrada Sheshi, un gruppo di volontari, guidati dai rappresentanti locali di Legambiente, hanno effettuato la piantumazione di undi. Nel dettaglio: Pianta di LECCIO 30 Pianta di LECCIO 5 Pianta di ROVERELLA 20 Pianta di ALATERNO 10 Pianta di LENTISCO 10 Pianta di FRASSINO ORNIELLO 10 Pianta di ACERO CAMPESTRE 10 Pianta di CERRO 5. L’area demaniale, su decisione dell’Amministrazione Comunale è stata affidata al Circolo Legambiente di. Un evento di particolare importanza, volto a sensibilizzare la popolazione sulla reale necessità di adottare comportamenti responsabili in sintonia con l’ambiente, impegnandosi concretamente per migliorare le condizioni del ...

